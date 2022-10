Już byli w ogródku i witali się z gąską…Unia Kunice wyrwała punkty Stali Jasień w ostatniej akcji meczu

Zawodnicy obu drużyn znają się doskonale, ale może faktycznie jest tak, że piłkarzy Stali powinno znać ciut lepiej. W końcu to ligowcy pełną gębą i zadania postawione przez trenera wypełniają wzorowo. Jeszcze nie trafili na kozaków, którzy sprawiliby im lanie, albo przynajmniej napędzili sporego stracha. Ale do czasu. CZYTAJ TEŻ:

Męczenie buły

Pierwsza połowa się odbyła. Gdyby nie bramka do szatni, strzelona przez Artura Małeckiego, nie było w niej nic godnego zapamiętania. Pierwszy strzał piłkarze z Żarskiej oddali w 19. minucie, kolejny 10 minut później. Jakoś stalowcy nie mieli kompletnie pomysłu jak rozmontować świetnie ustawioną defensywę Unii Kunice. „Gadziu” postawił na obronę Częstochowy i do 43. minuty dawali radę. Przypadkowa bramka stracona w końcówce pierwszej odsłony, nie oddawała kompletnie tego, co działo się na boisku. To prawda, że gospodarze nie kwapili się do jakiś spektakularnych ataków, ale doskonale wiedzieli, że odkrycie się w tym meczu, może się dla nich źle skończyć. Prawdziwe męczarnie, jakie przeżywali „panowie ligowcy”, były odczuwalne niemal fizycznie, przez zgromadzonych kibiców, z których część zaczęła nawet ostentacyjnie ziewać.

Małgorzata Fudali Hakman

Pani sędzina trzymała w karbach zawodników na murawie i sztaby szkoleniowe na ławkach. Niewielka postać pośród naprawdę wyrośniętych chłopów, nie pozwoliła wejść sobie na głowę. Jakże popularne rzucanie „mięchem”, co drugie słowo, także jakby osłabło. Jeden ze szkoleniowców stwierdził nawet z żalem: no jak tu krzyknąć teraz sędzia ch…, czyli można powiedzieć, że kobiety łagodzą obyczaje.

Co prawda Elżbieta Faryniarz miała ułatwione zadanie, bo obie drużyny nie kwapiły się do agresywnej gry i jedyną żółtą kartkę otrzymał tradycyjnie Michał Goldewicz.