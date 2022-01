Już niedługo rozpoczną się ferie zimowe. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych podczas ferii zimowych Małgorzata Fudali Hakman

Niezależnie od tego, jak będziemy odpoczywać podczas zimowej przerwy, nie zapominajmy o bezpieczeństwie. Ferie to czas wypoczynku dla najmłodszych. W zależności od pogody dzieci będą spędzały go w domu przed komputerem lub z telefonem komórkowym, kiedy za oknem deszcz. Jednak, kiedy aura się zmienia i pada śnieg to dzieci chętnie wychodzą na powietrze.