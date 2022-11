Kado Górzyn wygrało z Unią Kunice. To zwycięstwo było im bardzo potrzebne

Taktyka podopiecznych Stanisława Słobodziana, który pojawił się w składzie wyjściowym na to spotkanie, była prosta jak budowa cepu. Pozwolić Unii atakować i czekać na sprzyjającą okazję. Ekipa z Kunic, która niejednokrotnie sama funduje przeciwnikom właśnie taki styl gry, nie bardzo umiała sobie poradzić z rywalami ustawionymi jak mur przed bramką Radka Dąbrowskiego. Mimo że w 80% to oni byli w posiadaniu piłki, to nijak nie potrafili tego przekuć na gola.