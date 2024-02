Kamery Google Street View w Żarach. Zobaczcie, jak wiele się zmieniło w ciągu kilku lat na ulicach miasta

Kamery Google Street View odwiedziły żary kilka razy na przestrzeni ostatnich lat. 2012, 2017 czy 2019 - różnica między tymi datami nie jest aż tak duża, ale na zdjęciach widać, jak wiele się zmieniło na ulicach naszego miasta. W naszej galerii możecie obejrzeć obrazy, które zarejestrowały kamery. To m.in. Zatorze, ulica Gnieźnieńska, która jeszcze kilka lat temu dosłownie tonęła w zieleni. W związku z remontem wycięto całą aleję drzew wzdłuż ulicy i dziś ta zieleń jest tylko na zdjęciach i w pamięci mieszkańców. Jeszcze kilka lat temu nie było jeszcze galerii przy ulicy Katowickiej, gdzie dziś mieszkańcy robią zakupy w Dealz, Rossmannie czy Pepcco.

Jak wiele się zmieniło!

Zupełnie inaczej wygląda dziś także ulica Artylerzystów, która niedawno została oddana do użytku po wielkiej przebudowie. Kamery zarejestrowały jeszcze ruiny dawnych Zakładów Tkanin Dekoracyjnych Dekora z charakterystycznym napisem. Dziś to przeszłość, bo w miejscu dawnej Dekory powstała galeria Hosso. Z kolei na skrzyżowaniu ulicy Broni Pancernej i Artylerzystów, powstało rondo. Kiedyś było to zwykłe skrzyżowanie, które kierowcy przejeżdżali niekiedy na wstrzymanym oddechu. Sporo tu było stłuczek i wypadków, tworzyły się też spore korki, których trudno uniknąć nawet mimo ronda, szczególnie w dni targowe. Zajrzyjcie koniecznie i zobaczcie, jak wiele się zmieniło w Żarach w ciągu kilku lat. Może znajdziecie siebie lub kogoś z rodziny, znajomego.