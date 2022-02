Kamienica przy ulicy Żagańskiej w Żarach. Co się dzieje z zabytkiem, który sypie się na naszych oczach

:

Mieszczańska kamienica przy ul. Żagańskiej 2 jest obiektem kompletnym, oryginalnym, nie poddawanym przebudowie od momentu powstania tj. 1638 r. Pierwotnie należała do mistrza sukienniczego Johanna Gottlieba Raedscha, co czyni ja dodatkowo szczególnym obiektem, gdyż związana jest z wielowiekową tradycją sukienniczą Żar. Przedostatnim właścicielem był mistrz stolarski Georg Kornaczewski, którego ród pochodził zapewne ze Śląska, a jak wiadomo Promnitzowie mieli też śląską rezydencję w Pszczynie i możliwe, że przodków Georga sprowadził do Żar Erdmann II Promnitz. Po nim kamienicę i warsztat przejął jego zięć Wilhelm Hiltmann.