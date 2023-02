Kamienica w Rynku w Żarach jest w fatalnym stanie. Opustoszała, zagrzybiała, tonie w ptasich odchodach. Co dalej?

Kamienica w Runku nr 12 od ponad roku jest w rękach prywatnego właściciela. Wcześniej, latami, dosłownie niszczała na oczach mieszkańców i turystów. Z powodu zawiłych spraw sądowych, spadkowych, przez długi czas nikt w niej nie mieszkał, nikt się nie interesował. Dziś to raj i toaleta dla gołębi. Nie włamujemy się. Wystarczy zajrzeć przez okno jednego z lokali na parterze. Widać w nim pomieszczenie, w którym dawniej był sklep z garmażerką. Dziś to dosłownie ruina. Na ścianach grzyb, na podłodze mnóstwo ptasich odchodów. Można sobie tylko wyobrazić, jak wygladają pozostałe wnętrza tego pięknego niegdyś zabytku. Co dalej? Pytają mieszkańcy Żar.

Dni Żar 2009. W tle widać kamienicę, która jeszcze wtedy była w miarę dobrym stanie. Aleksandra Łuczyńska

W grudniu 2021 roku właścicielem kamienicy został żarski przedsiębiorca. Jakie ma plany wobec nieruchomości? Jak przyznaje, najpierw papierologia, potem działania. - Jeszcze nie wiem, co tam będzie, na razie sprawą zajmuje się architekt - mówi krótko.

Mieszkańcy mają nadzieję, że zabytek odzyska dawną świetność. - W Żarach jest dużo takich kamienic, które niszczeją i nikt o nie nie dba. Wystarczy zobaczyć tę żydowską, co się z nią stało.Tutaj w Rynku gruz sypał się na głowę, przez to, że tyle lat to stało opuszczone. Oby nowy właściciel dobrze zadbał o to, bo to w centrum - mówi nam Czytelnik.

