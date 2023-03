Kamienica żydowska w Żarach jest na sprzedaż. Przepiękny niegdyś zabytek niszczeje w oczach, lokatorów przeniesiono w lepsze warunki

Kamienica żydowska w Żarach lata świetności ma dawno za sobą. Przepiękny niegdyś zabytek przy Podwalu 4, był do niedawna własnością powiatu, wcześniej, przez całe lata Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Żarach. W ubiegłym roku przejęło go miasto. Wtedy jeszcze mieszkali tutaj lokatorzy.

Deszcz spływał do wiader

Po kilku miesiącach rodziny z pięciu mieszkań przeniesiono do mieszkań zastępczych. Stan techniczny kamienicy woła o pomstę do nieba, woda z dachu leje się po ścianach, w mieszkaniach grzyb, z elewacji odpada tynk i z każdym dniem jest coraz gorzej. Dawni mieszkańcy wieszali w klatce schodowej folię, żeby deszcz nie kapał im na głowy, tylko do wiader ustawionych dosłownie wszędzie. Obecnie zabytek ogrodzono taśmą, pusty w środku, niszczeje na oczach mieszkańców. Lata temu mówiło się o pomyśle utworzenia tutaj muzeum, ale to już przeszłość. Dziś miasto ma w planie sprzedaż budynku.