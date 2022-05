Kąpieliska, baseny i inne akweny w Żarach i okolicy. Gdzie upalne dni można popływać, wypożyczyć kajak, opalić się i zrelaksować?

W końcu zrobiło się ciepło, a lato już za pasem! Gdzie w Żarach i okolicy możemy skorzystać z ochłody w upalne dni? Kąpieliska w powiecie żarskim to niestety rzadkość. Na południu województwa nie mamy aż tylu jezior, co na północy. W całym powiecie żarskim jest zaledwie jedno wyznaczone miejsce, w którym legalnie, oficjalnie można się kąpać i jest to zalew Nowiniec w Lubsku.