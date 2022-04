Kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim szykuje się na wczasowiczów. To tylko 17 minut od Żar. Jest tam naprawdę pięknie

W miejscu dawnego żwirowiska jest piaszczysta plaża, łagodne zejście do wody, kładka, przystań dla małych łodzi, pomosty oraz ścianka wspinaczkowa, a to tylko część obiektów, jakie powstały w ramach inwestycji. Wejście na kąpielisko jest bezpłatne. Teren jest ogrodzony, na plaży ustawione drewniane leżaki. Dzieci bardzo cieszy niebieska zjeżdżalnia. Nie brakuje wyznaczonych ścieżek spacerowych, koszy, ławek. Są pomosty, przebieralnie. Atutem jest też duży, bezpłatny parking oraz to, że można znaleźć ciekawe miejsce wokół jeziorek. Jeśli ktoś chce wypoczywać z dala od ludzi, może się rozłożyć nieco dalej od kąpieliska, na trawie. Przy drugim jeziorku też jest mała plaża.

