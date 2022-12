Karatecy z żarskiej Kontry integrowali się ze swoimi przyjaciółmi z Czech

-To już drugie nasze spotkanie, poprzednie odbyło się w październiku w czeskim Decin. Przez dwa weekendy - wcześniej w Czechach, a teraz w Żarach trenowaliśmy, wymienialiśmy się doświadczeniem, uczyliśmy się historii, zwiedzaliśmy ciekawe miejsca oraz akcentowaliśmy jak ważna i wartościowa jest aktywność fizyczna, chociaż do tego nie trzeba nas specjalnie przekonywać, bo my kochamy ruch, kochamy karate-opowiada sensei Sebastian Końcowik.