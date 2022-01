Kiedy ksiądz chodzi po kolędzie w Żarach? Sprawdźcie, jak wygląda w tym roku kolęda w żarskich parafiach

W tym roku z racji pandemii Kolęda ma wymiar jak rok temu. Przez styczeń, codziennie od poniedziałku do piątku na Mszach Św. wieczornych ogarniamy szczególną modlitwą parafian z poszczególnych ulic by wypraszać u dobrego Boga błogosławieństwo i łaski na cały Nowy Rok. Po tych Mszach Św. jest możliwość wzięcia okolicznościowego obrazka z modlitwą błogosławieństwa domu i wody święconej, a przy tym jest możliwość złożenia ofiary kolędowej, które będą przeznaczone na pokrywanie kosztów remontu kościoła. Zachęcamy wszystkich, by wziąć udział w tej formie kolędowania w naszym kościele o g. 18:00 lub w kościele Podwyższenia Krzyża Św. (dawnym garnizonowym) o g. 17:00.