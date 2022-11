Kiedy zaczyna się adwent 2022 i jak długo potrwa? Poznaj zwyczaje w polskiej tradycji ludowej związane z adwentem

Czym jest adwent i co to za okres liturgiczny?

W 2022 roku pierwszą niedzielą adwentu jest ta 27 listopada. Okres adwentu trwa od 23 do 28 dni w ciągu roku (od końca listopada) i obejmuje 4 kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem, czyli 25 grudnia.

Muzeum Regionalne w Jaśle o Adwencie pisze, że jest to okres przygotowujący do spotkania z nowo narodzonym Chrystusem, co w tradycji ludowej wiąże się z wieloma praktykami i zwyczajami. Ich korzenie sięgają czasów przedchrześcijańskich oraz tradycji grecko-rzymskiej. "Zwyczaje te oraz praktyki dotyczą sfery agrarnej. Mają na celu zapewnić ciągłość wegetacji zbóż i drzew owocowych, pomyślność w gospodarstwach wiejskich i rodzinach w roku przyszłym".