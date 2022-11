Kierowca kontra rowerzysta w Żarach i straty na kilka tysięcy złotych. Uszkodzony rower i dużo nerwów przy rondzie Konstytucji 3 Maja

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę przed południem. Mieszkaniec Żar jechał rowerem wzdłuż alei Wojska Polskiego. Przejeżdżający obok kierowca samochodu krzyknął do niego "na ścieżkę" i według rowerzysty zajechał mu drogę. - Wydarł się na mnie, postukałem się w czoło, przecież to nie jest normalne.... - mówi rowerzysta. Obaj panowie jechali dalej wzdłuż Jana Pawła II.

Nie chciał rozmawiać

Po kilku minutach w pobliżu ronda przy placu Konstytycji 3 Maja, rowerzysta zsiadł z roweru i położył pojazd na drodze i podszedł do zatrzymującego się samochodu, żeby wyjaśnić z kierowcą zaistniałą sytuację. - Podszedłem do auta od strony kierowcy i zapukałem w szybę. Chciałem wyjaśnić, co się wydarzyło. Po chwili on ruszył i przejechał po rowerze - relacjonuje rowerzysta. - Takich rzeczy się nie robi. Po tym, jak przejechał rower, wrócił i jechał wokół ronda i patrzył na nas. Co to za zachowanie, jak można się tak drzeć, facet jedzie z żoną i tak się zachowuje? To nie jest normalne!