Kilkadziesiąt drzew do wycięcia na żarskim osiedlu. Ekolodzy proszą mieszkańców o interwencję u burmistrz

Remont Szymanowskiego i Krótkiej rusza niebawem. W związku z inwestycją miasto planuję wycinkę kilkudziesięciu drzew.

W wydanym przez Starostę Żarskiego zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 104834F - ulicy Karola Szymanowskiego i drogi gminnej nr 104754F - ul. Krótkiej (na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Karola Szymanowskiego) w Żarach, zatwierdzony został projekt wycinki drzew, który obejmuje 55 drzew do wycięcia, 17 drzew do przesadzenia oraz krzewy do wycięcia. Termin usunięcia drzew nie jest wskazany w zawartej umowie z wykonawcą robót i będzie możliwy po przekazaniu placu budowy. Ostateczna liczba niezbędnych do wycięcia drzew będzie znana po wytyczeniu elementów drogi przez geodetę - informuje Edyta Gotowicka, rzecznik urzędu miasta w Żarach.

Tymczasem ekolodzy chcą ratować drzewa i proszą o interwencję mieszkańców. Obawiamy się, że zostaną wycięte również drzewa przewidziane do przesadzenia, stąd prośba do mieszkańców, żeby włączyli się do akcji ratowania drzew i napisali list do pani burmistrz - mówi Remigiusz Krajniak z fundacji Eko Lubusz proponująć treść listu do burmistrz Danuty Madej.