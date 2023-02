Kioski w Żarach. Jest ich coraz mniej, kiedyś to były kultowe miejsca, w których kupowało się gazetę i papierosy

- Gdzie są w Żarach kioski? - pyta nasz Czytelnik, pan Mieczysław z Żar. - Kiedyś stały na każdym rogu, a teraz po gazetę trzeba iść do marketu - dodaje. Jak jest? Kiosków w Żarach faktycznie nie brakowało, ale to już przeszłość. W mieście funkcjonuje ich niewiele, są to najczęściej małe punkty z prasą m.in. w marketach.