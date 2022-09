Klasa Okręgowa. Unia Kunice, mimo osłabienia, pokonała Piast Czerwieńsk

Pierwsza bramkę dla Unii Kunice zdobył w 23. sekundzie spotkania Paweł Karbowski. Trochę to ostudziło przyjezdnych i Unia powoli budowała przewagę. Niestety, żadna z groźnych sytuacji pod bramką gości nie zakończyła się golem. W końcówce pierwszej połowy podopieczni Jarosław Gada trochę opadli z sił i do głosu zaczęli dochodzić przyjezdni. Zaczęli śmielej sobie poczynać pod bramką Unii, ale na posterunku czuwał niezniszczalny Rafał Ciesielski, który w myśl przysłowia jest jak wino, im starszy tym lepszy.

Gdy sędzia główny doliczył do czasu gry 2 minuty kuniczanie szykowali się już do zejścia do szatni. Koncentracja niektórych graczy osłabiła się do tego stopnia, że zaczęli popełniać proste i niezrozumiałe błędy. I do takich należy zaliczyć nieodpowiedzialny faul przy bocznej linii Michała Goldewicza, za który zawodnik Unii otrzymał czerwona kartkę.

Jakby tego mało, zaraz po wznowieniu z rzutu wolnego padła wyrównująca bramka dla Piasta, autorem której był Przemysław Bitner.