Klasyki w żarskim Rynku. W niedzielę 29 stycznia można przejechać się niezwykłym samochodem, do wyboru kilka modeli

Klasyki w Rynku to już kolejna edycja akcji, któa organizowana jest podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W żarskim Rynku w niedzielę 29 stycznia można przejechać się wybranym modelem niezwykłego samochodu. Do wyboru macie m.in. żuk, fiat 125p, syrena 105 czy mercedes W124. Wystarczy przyjść i wrzucić do puszki WOŚP co najmniej 50 złotych. Darzyńca może liczyć na niezapomniane wrażenia podczas przejażdżki na fotelu pasażera.