Kolejki do karpia w Żarach. Do Wigilii zostały tylko dwa dni, w naszym mieście czuć gorączkę przedświątecznych zakupów Aleksandra Łuczyńska

Żywy karp to, na dwa dni przed Wigilią, najbardziej pożądana ryba. W Żarach trwa prawdziwe oblężenie m.in. punktu przy ul. Przeładunkowej przed hurtownią Moment Basztabin. Jak co roku w tym miejscu prowadzona jest sprzedaż ryb. Karpia można tutaj kupić już za 18 zł/kg. Chętnych nie brakuje. Zajrzyjcie do naszej galerii.