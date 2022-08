Koń jaki jest, każdy widzi, czyli ostatnie spotkanie z Telemannem na pałacowym dziedzińcu | Felieton

Z tej to wiekopomnej okazji ruiny zamku i pałacu zostały oświetlone różnokolorowymi światełkami. Jakby było co oświetlać… Na środku zachwaszczonego dziedzińca wydzielono niewielką scenę dla artystów, którą od widzów dzieliła, jakże elegancka, biało-czerwona taśma typu „uwaga wypadek”. Postawiono także ławki i krzesła dla okolicznej gawiedzi, która tłumnie ściągnęła do zamkniętego na co dzień pałacu, złakniona uczty kulturalnej. W końcu powiedzenie: „chleba i igrzysk” nie powstało ot tak sobie…

Małgorzata Fudali Hakman

Ja też poszłam…gdyż byłam spragniona. Tej uczty.

Najpierw przy wejściu zaczepił mnie ochroniarz, który polecił mi pokazać zawartość torebki, czy aby czegoś nie wnoszę. Kto mnie zna, wie, że torebkami się brzydzę i teraz też takowej nie posiadałam. Pan jakby nie zauważył, że oprócz aparatu i telefonu nie miałam żadnej reklamówki z Biedronki, w której mogłabym wnieść litry bimbru lub innej substancji służącej otumanieniu. Na moją zdziwioną minę i tłumaczenia, że nie posiadam niczego niebezpiecznego, pan pozostał niewzruszony. Może dostał wyraźne polecenie: „tej baby nie wpuszczamy”, w każdym razie, chcąc zachować twarz, próbował przez krótkofalówkę nawiązać połączenie z kimś ważniejszym niż on. Niestety NASA chyba odcięła zasięg wokół pałacu, żeby nikt nie mógł transmitować tego arcyważnego wydarzenia na FB i połączenie z szefem nie nastąpiło. Po chwili pan się poddał i wpuścił mnie do środka.

Małgorzata Fudali Hakman

Wparowałam na dziedziniec pełen ludzi i mogłam w końcu uraczyć moje spragnione zmysły(czyli uszy)muzyką, którą o dziwo było słychać, co akurat dla muzyki jest dobre, ale nie było widać źródła dżwięku… Po kilkuminutowym poszukiwaniu okazało się, że mini orkiestra dęta, to kilku grajków wciśniętych pod murem, którzy przygrywali do… (no do kotleta to chyba nie, bo pan ochroniarz by nie wpuściłby z garami), ale do spaceru? W każdym razie można było spokojnie puścić z głośników koncert Zenka Martyniuka i tak by się nikt nie zorientował, a ludziska jeszcze by sobie pośpiewali pod nosem: przez twe oczy zielone…