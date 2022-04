Koniec z rosyjskim gazem. Bez obaw! Surowiec mamy z innych źródeł, w tym złóż w Lubuskiem.

Wcześniej złoże ropy Radoszyn były eksploatowane przez kopalnię Kije, uruchomioną jeszcze w latach 7—tych. Budowa nowego zakładu pozwoliła wyeliminować uciążliwości zapachowe, na które skarżyli się mieszkańcy. Źródłem nieprzyjemnej wodni były związki siarki, występujące w złożach ropy i gazu w tej części kraju.

- Obecnie w KRNiGZ Radoszyn zamontowano nowoczesną instalację do odsiarczania gazu, która spełnia najbardziej rygorystyczne normy. Po usunięciu siarkowodoru, część wydobywanego gazu jest wykorzystywana jako paliwo do generatorów prądu, które zasilają kopalnię – opowiada Grzegorz Kowalski, dyrektor ds. wydobycia w PGNiG oddział Zielona Góra. Nadwyżki energii przekazywane są do sieci energetycznej. To dzięki energii wytworzonej w Radoszynie, w październiku 2017 r., gdy orkan Ksawery uszkodził linie energetyczne, szpital w Świebodzinie cały czas korzystał z zasilania sieciowego.