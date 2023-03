Koniunkcja Jowisza z Wenus. Mamy zdjęcia tego niezwykłego zjawiska. Dwie najjaśniejsze planety ustawiły się w jednej linii

Koniunkcja Wenus i Jowisza to kolejne niesamowite zjawisko, które możemy obserwować na naszym niebie jeszcze w czwartek. Dwie najjaśniejsze planety są widoczne na niebie w jednej linii. Wenus to ten jaśniejszy punkt, Jowisz świeci mocniej. Zjawisko to wielka gratka dla miłośników astronomii. A wszystko tak naprawdę zależy od perspektywy, bo spotkanie planet to tak naprawdę iluzja, obie dzielą miliony kilometrów. Z naszego punktu widzenia, wygląda to tak, jakby były bardzo blisko siebie.