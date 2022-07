Koronawirus w powiecie żarskim 22.07.2022. Najnowsze dane z sanepidu. Sprawdź, ilu jest chorych

Pandemia COVID-19. Ekspert dr Norman Swan: Będą miliony zakażeń. Trzeba błagać ludzi, by nie chodzili do pracy

Zdaniem australijskiego eksperta ds. COVID-19, doktora Normana Swana, powinno się "błagać ludzi", by ci nie chodzili do pracy, a także by przywrócono obowiązek...