Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. Bardzo dużo przypadków w Żarach i powiecie. Kolejny rekord!

To zaledwie o 37 infekcji mniej od najwyższego wyniku, który odnotowano 9 grudnia 2021. To też najwyższy rezultat od początku tego roku. Wskaźnik zakażeń w regionie wzrósł więc do poziomu 66,54 os. na 100 tys. mieszkańców.

POWIAT ŻARSKI

29 stycznia - 87 zakażeń

28 stycznia - 77 zakażeń

27 stycznia - 77 zakażeń

26 stycznia - 50 zakażeń

25 stycznia - 50 zakażeń

24 stycznia - 51 zakażeń

23 stycznia - 47 zakażeń

ludność: 96,9 tys.

średnia 7-dniowa (stan na 29 stycznia): 64,72 os. / 100 tys. mieszkańców

28 stycznia średnia wynosiła 59,71 os.

Choć dane o zakażeniach stale rosną, to coraz częściej dobre informacje napływają z lubuskich szpitali. W sobotę dowiedzieliśmy się, że w ciągu doby o 20 sztuk zmniejszyła się liczba zajętych łóżek covidowych (wykorzystanych jest ich teraz 421). Z kolei do 15 - a więc o cztery - zmalała liczba osób podłączonych do respiratora. Te dane muszą napawać optymizmem, bo do obniżania statystyk przyczyniły się wyzdrowienia, a nie zgony.

W sobotę dowiedzieliśmy się tylko o jednym zgonie związanym z COVID-19 w Lubuskiem. Zmarła osoba z powiatu świebodzińskiego. W całym kraju odnotowano 231 zgonów powiązanych z koronawirusem. Liczba potwierdzonych w sobotę infekcji w całej Polsce wyniosła 51 695.