Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. Dalszego spadku zakażeń nie ma. Jest duży wzrost! Małgorzata Fudali Hakman

W poniedziałek 6 grudnia potwierdzono w Lubuskiem 536 nowych przypadków koronawirusa. To - jak to bywało wcześniej - mniej niż w weekend, ale jednak widocznie więcej niż tydzień wcześniej. Po dwóch dniach spadków wskaźnika zakażeń znów poszedł on więc do góry. Aktualnie wynosi on 63,64 os. na 100 tys. mieszkańców. Nie można zatem mówić jeszcze o tendencji spadkowej.