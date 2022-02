Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. Kolejny rekord w Żarach. W Lubskiem lawina zakażeń

Koronawirus w Żarach

Wśród tych 1512 przypadków 1372 potwierdzono u osób, które wcześniej nie miały oficjalnie potwierdzanego koronawirusa, a 140 u osób, które już wcześniej były zakażone. Liczby zakażeń w wielu powiatach są takie, jakich wcześniej nie było.

W ponad połowie przekraczają one sto infekcji. W Zielonej Górze było 196 zakażeń, w Gorzowie - 183, w powiecie gorzowskim - 145, żarskim - 129, żagańskim - 119, międzyrzeckim - 117, krośnieńskim - 109, zielonogórskim - 101, nowosolskim - 97, świebodzińskim - 83, sulęcińskim - 75, słubickim - 65, strzelecko-drezdeneckim - 52 i wschowskim - 41.Wskaźnik zakażeń w Lubuskie wzrósł do poziomu 110,41 os. na 100 tys. mieszkańców.

Oczywiście jest on najwyższy od początku pandemii.

A i tak z całą pewnością niedoszacowany. Nie zawiera on bowiem wyników testów, które można sobie zrobić na własną rękę.