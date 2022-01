Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. Liczba zakażeń w naszym powiecie utrzymuje się na tym samym poziomie

POWIAT ŻARSKI

9 stycznia - 27 zakażeń

8 stycznia - 25 zakażeń

7 stycznia - 27 zakażeń

6 stycznia - 27 zakażeń

5 stycznia - 38 zakażeń

4 stycznia - 18 zakażeń

3 stycznia - 13 zakażeń

ludność: 96,9 tys.

średnia 7-dniowa (stan na 9 stycznia): 25,80 os. / 100 tys. mieszkańców

8 stycznia średnia wynosiła 26,09 os.

Wyraźnie spadła liczba hospitalizowanych. W ostatnich dniach była ona zbliżona do siebie, natomiast w ciągu doby liczba zajętych łóżek covidowych spadła o trzynaście do poziomu 526. Do 41, a więc o cztery, wzrosła natomiast liczba osób podłączonych do respiratora.

W całym kraju potwierdzono w niedzielę 11 106 przypadków koronawirusa. Poinformowano też o 22 zgonach związanych z COVID-19. Dwa z nich były w Lubuskiem. Zmarły dwie osoby z powiatu słubickiego.