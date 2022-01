Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. Niestety w powiecie żarskim bardzo dużo zgonów. Zakażeń mamy tyle samo co wczoraj Małgorzata Fudali Hakman

W piątek 7 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 260 nowych przypadków koronawirusa. To zdecydowanie mniej niż tydzień wcześniej (w sylwestra było 370 infekcji). Tym samym wskaźnik zakażeń w regionie wyraźnie poszedł w dół i wynosi on 27,70 os. na 100 tys. mieszkańców. Jest to najniższa średnia od momentu opadania czwartej fali, który to proces zaczął się w połowie grudnia. .