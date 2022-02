Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. Po lepszym wtorku-fatalna środa. Pandemia nie odpuszcza

Koronawirus w Żarach

W Gorzowie odnotowano w środę 161 zakażeń, w Zielonej Górze - 149, w powiecie żarskim - 96, gorzowskim - 83, nowosolskim - 82, słubickim - 80, świebodzińskim - 76, międzyrzeckim - 73, zielonogórskim - 57, żagańskim - 55, wschowskim - 50, sulęcińskim - 48, krośnieńskim - 37, strzelecko-drezdeneckim - 37.

Zmniejszyły się za to liczby osób hospitalizowanych. W lubuskich szpitalach przebywa 397 zakażonych (to o 42 osoby mniej niż we wtorkowym raporcie), z których 14 (o jedną mniej) podłączonych jest do respiratora.

W środę w całej Polsce potwierdzono 46 872 zakażenia (w tym 41 695 u osób, które wcześniej nie miały potwierdzonego koronawirusa). Poinformowano też o 310 zgonach związanych z COVID-19. Szesnaście z nich było w Lubuskiem. Zmarły trzy osoby z powiatu żagańskiego, trzy z żarskiego, dwie z międzyrzeckiego, dwie z zielonogórskiego i dwie z Zielonej Góry, a z każdego z powiatów: nowosolskiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego zmarła jedna osoba.