Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. W Lubuskiem liczba zakażeń znów rośnie. W Żarach zanotowano niewielki spadek

W powiecie zielonogórskim były 22 zakażenia, w Gorzowie - 16, w pow. nowosolskim - 14, słubickim - 13, żarskim - 13, strzelecko-drezdeneckim - 12, sulęcińskim - 12, świebodzińskim - 12, gorzowskim - 10, międzyrzeckim - 9, Zielonej Górze - 7. pow. żagańskim - 6, wschowskim - 3, krośnieńskim - 1.

A jakie wieści napływają z lubuskich szpitali? Wzrosła liczba hospitalizowanych (o siedem osób - do 561 pacjentów), ale zmalała liczba osób podłączonych do respiratora (o dwie osoby, do 30 chorych). W tym drugim przypadku to dobra wiadomość, bo w Lubuskiem nie odnotowano w poniedziałek żadnego zgonu związanego z COVID-19 (w całej Polsce było ich dziewięć). Jeśli chodzi o liczbę nowych przypadków koronawirusa, 3 stycznia potwierdzono w kraju 6422 zakażenia.