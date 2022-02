Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. W Żarach duży spadek zakażeń. Oby tak dalej!

Koronawirus w Żarach

W Zielonej Górze odnotowano 119 przypadków, w Gorzowie - 109, w powiecie świebodzińskim - 79, gorzowskim - 68, krośnieńskim - 62, międzyrzeckim - 59, nowosolskim - 57, słubickim - 57, zielonogórskim - 55, żarskim - 50, strzelecko-drezdeneckim - 46, sulęcińskim - 35, żagańskim - 32 i wschowskim 18.Jeśli chodzi o sytuację w lubuskich szpitalach, to widać wyraźną poprawę. Liczba hospitalizowanych spadła o około 10 proc. do 414 osób, z których 14 jest podłączonych do respiratora.

W całej Polsce potwierdzono w piątek 16 724 zakażenia, poinformowano też o 198 zgonach związanych z COVID-19. Osiem z nich było w Lubuskiem.

Zmarły dwie osoby z Zielonej Góry, dwie z powiatu zielonogórskiego, jedna z międzyrzeckiego, jedna ze słubickiego, jedna ze strzelecko-drezdeneckiego i jedna z Gorzowa.