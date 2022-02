Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. W Żarach kolejny dzień ze spadkiem zakażeń. Będzie lepiej? hakma

We wtorek, 15 lutego, w Lubuskiem potwierdzono 616 przypadków koronawirusa (57 z nich odnotowano u osób, które już co najmniej raz przeszły wcześniej zakażenie). Wtorek to już piąty kolejny dzień, gdy liczba zakażeń jest niższa niż dzień wcześniej. To też trzeci kolejny dzień, gdy dobowa liczba zakażeń jest niższa niż tydzień wcześniej. Tym samym wskaźnik zakażeń w regionie idzie w dół. Aktualnie wynosi on 101,99 os. na 100 tys. mieszkańców.