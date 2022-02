Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. W Żarach spadek zakażeń po weekendzie. Czy piąta fala opada? hakma

W poniedziałek 14 lutego w Lubuskiem potwierdzono 679 przypadków koronawirusa. To o sto infekcji mniej niż tydzień temu, więc wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 104,72 os. na 100 tys. mieszkańców. To już drugi kolejny dzień, gdy średnia zakażeń idzie w dół. Taka sama tendencja jest też w kraju. Można więc spodziewać się, że to już zaczyna się opadanie piątej fali pandemii w Lubuskiem.