Koronawirus w Żarach. Tak wyglądały ulice miasta w po pierwszej fali pandemii w marcu 2020 roku Aleksandra Łuczyńska

Nie chcemy, żeby to wróciło, ale nie wiemy, co nas czeka. Pandemia wciąż szaleje, choć wydawało się, że najgorsze już za nami. Pamiętacie jak było niemal dwa lata temu? Opustoszałe ulice, ale kolejki pod marketami, ogrodzony taśmą park, place zabaw. Tak wyglądały Żary tuż po ogłoszeniu lockdownu w marcu 2020 roku. Wtedy wydawało się, że za kilka miesięcy wszystko wróci do normy. Żary odwiedził wówczas fotoreporter Gazety Lubuskiej, Mariusz Kapała. Zerknijcie na te niezwykłe zdjęcia, zobaczcie, jak wyglądało nasze miasto.