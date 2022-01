Koronawirus Żary. W kraju ogromny wzrost liczby zakażeń, ale... nie w Żarach

W Lubuskiem dane też są wyższe niż siedem dni temu, ale nieznacznie. We wtorek 18 stycznia potwierdzono bowiem 205 zakażeń. To o szesnaście więcej niż przed tygodniem. Wzrost zakażeń wyniósł więc „zaledwie” 8,5 proc. W górę poszedł też wskaźnik zakażeń w regionie. Aktualnie wynosi on 24,67 os. na 100 tys. mieszkańców.