Koronawirus Żary. W kraju padł rekord zakażeń. To nadchodzi piąta fala. W Żarach bardzo dużo przypadków

Koronawirus w Żarach

Piąta fala rośnie w Polsce bardzo szybko. We wtorek wzrost „tydzień do tygodnia” wynosił ponad 72 proc. Teraz, w środę 19 stycznia, jest on jeszcze większy! Przed tygodniem były w Polsce 16 173 infekcje, więc wzrost wynosi aż o 89 proc.!

W Lubuskiem też notujemy wzrost, ale nie aż tak wysoki, bo „zaledwie” o 23,5 proc. W środę potwierdzono bowiem w naszym regionie 354 nowe przypadki koronawirusa (tydzień temu były 293). Wskaźnik zakażeń w regionie wzrósł do poziomu 25,52 os. na 100 tys. mieszkańców.

Najwięcej zakażeń odnotowano w Zielonej Górze, gdzie sytuacja pandemiczna jest już najgorsza. Tu było 63 infekcji. W powiecie żarskim było 48 przypadków, w powiecie żagańskim - 32, w Gorzowie - 31, w pow. nowosolskim - 27, zielonogórskim - 27, gorzowskim - 25, świebodzińskim - 21, międzyrzeckim - 18, słubickim - 18, strzelecko-drezdeneckim - 14, sulęcińskim - 12, wschowskim - 9 i w krośnieńskim - 8.