Kościół farny w Żarach, zwany przez mieszkańców katedrą, prezentuje się wspaniale o każdej porze roku

Relikty zachowały się w północnym fragmencie korpusu. Około 1280 roku dostawiono w narożniku, między nawą a prezbiterium, czworoboczną wieżę kamienną. W miarę wzrostu znaczenia miasta rozbudowywano kościół. W 1308 roku zbudowano gotyckie prezbiterium. Następnie przystąpiono do budowy gotyckiego korpusu, jego wnętrze przysklepiono do 1430 roku i ponownie podwyższono wieżę o 6 metrów. Po pożarze podwyższono prezbiterium o 2 metry. W 1445 roku wzniesiono kaplicę Św. Barbary (obecna Zakrystia). Nieco później przybudowano przedsionek północny i wreszcie zachodni. Ta bryła gotycka dotrwała do dziś, choć w 1672 roku dobudowano do prezbiterium kaplicę grzebalną Promnitzów. Gruntowna renowacja kościoła 1864 roku pozostawiła po sobie nowe sklepienie oraz oblicowanie ścian prezbiterium.

Żarski kościół farny jest charakterystyczną wizytówką miasta. Pięknie się prezentuje o każdej porze roku. Zobaczcie sami. Małgorzata Fudali Hakman, Andrzej Buczyński

Historia najnowsza

Kościół odzyskał i odbudował w latach 1975 - 1980 ks. prał. Tadeusz Demel. Parafię erygował Sługa Boży Bp Wilhelm Pluta 29 czerwca 1980.