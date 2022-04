Koszykarki Sokoła Żary zagrały swój pierwszy mecz w lidze! Żeńska drużyna pisze nową historię żarskiego basketu

W poniedziałkowe popołudnie podopieczne Radosława Barcza zmierzyły się z drużyną Szprotavii Szprotawa. Był to pierwszy pojedynek o punkty raczkującego zespołu z Żar. Młodziutkie i bardzo przejęte żaranki uległy gospodyniom 35:50.

Był to historyczny pojedynek żarskiego żeńskiego basketu.

- Był to pierwszy mecz koszykówki dziewczynek w historii żarskiego sportu-mówi ich trener Radosław Barcz. -Stres dzieci był ogromny. Tworzymy coś na lata i pierwsze łzy oraz porażki, to coś czego nikt nie uniknie. Po całym spotkaniu było bardzo dużo uśmiechu i zadowolenia, bo udało się wielu "cukierkom" trafić do kosza, a warto powiedzieć, że wiele z nich nie ma jeszcze 10 lat- twierdzi żarski szkoleniowiec, który prowadzi także seniorów, grających w 3. lidze. -Cieszy fakt, że cała sekcja bardzo się rozwija jeśli chodzi i liczbę zainteresowanych.