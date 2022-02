Koszykarze BC Swiss Krono Żary pewnie pokonali Exact Systems Śląsk Wrocław. To ich czwarte zwycięstwo z rzędu

Po rozmowie w szatni koszykarze z Żar wzięli się ostro do roboty i nie pozostawili złudzeń przyjezdnym kto w tym dniu jest lepszy. Wygrali obie kwarty i mecz zakończył się wynikiem 88:70. Tym samym BC Swiss Krono wygrało czwarty mecz z rzędu. Najlepszym zawodnikiem żarskiej drużyny był z pewnością Wojciech Dymiński, który rzucił 27 punktów( za 2 (6/6) 100%, za 1 (9/9)100%, za 3 (2/3) 66,7% - po trzeciej kwarcie też miał 100% (2/2) i zaliczył także 6 zbiórek.

-To była prawdziwa walka z młodym i mocnym przeciwnikiem, dlatego cieszy ta wygrana, zwłaszcza, że u nich przegraliśmy. To nasze czwarte zwycięstwo z rzędu, więc atmosfera jest bardzo dobra w drużynie. Mieliśmy trochę problemów zdrowotnych. Wojtek Dymiński nie trenował z nami przez ostatnie dwa tygodnie, ale zagrał na świeżości bardzo dobre zawody. W pierwszej połowie on trzymał grę, ale w drugiej odpalił cały team i udało się wygrać-stwierdził Łukasz Rubczyński trener koszykarzy BC Swiss Krono Żary.