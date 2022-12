Koszykarze Sokoła nie zatrzymują się. Wysoko pokonali Lubań Towers

Goście zajmujący ostatnie miejsce w tabeli, nie byli zbyt wymagającym przeciwnikiem dla podopiecznych Radosława Magierskiego, którzy po bardzo jednostronnym pojedynku pokonali Lubań Towers 95 : 58(28:19, 26:16, 17:12, 24:11).

-Niewiele można powiedzieć o tym meczu, bo przeciwnik nie postawił wysoko poprzeczki, przyjeżdżając w 6 osób nie mogli tych zawodów po prostu wygrać. Cieszy z pewnością kolejne zwycięstwo, ale nasz styl nie był przekonywujący. Dużo prostych błędów w ataku jak i w obronie, spowodowało to, że dostosowaliśmy się poziomem do przeciwnika. Dzisiaj była mocna rotacja w składzie, każdy miał swoje minuty i mógł się pokazać przy tak licznej publiczności. Wygrana ponad 30 pkt to akurat najmniejszy wymiar kary w tym meczu. Cieszy przełamanie kilku zawodników w ataku, co napawa optymizmem przed następnym spotkaniem wyjazdowym z WSTK Wschowa, gdzie z pewnością będą już trudniejsze warunki-podsumował trener MKS Sokół Basketball Żary, Radosław Magierski.