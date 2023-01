Koszykarze Sokoła Żary polegli w Legnicy. Walczyli do ostatniego gwizdka, ale nie dali rady rywalom

Na kolejny ligowy mecz żaranie udali się do Legnicy. To bardzo trudny teren wszak KKS to drużyna markowa, grająca wcześniej w 2.lidze. oto jak relacjonuje to spotkanie trener Radosław Magierski:

-Mecz od początku stał na wysokim koszykarskim poziomie. Wiedzieliśmy poniekąd, co grają chłopaki z Legnicy i mieliśmy swoje założenia taktyczne, które świetnie realizowaliśmy w obronie. Gra układało się po naszej myśli, ale pierwszej kwarcie gospodarze mieli mnóstwo szczęścia, trafiając rzuty sytuacyjne z 8 metra. To wszystko złożyło się na naszą 2 pkt przewagę po 10 min. Następna kwarta to wyrównana gra, z lekką przewagą rywali. Niestety Run 8:0 pozwolił im odskoczyć na dwucyfrową przewagę. Tak też kończymy połowę.