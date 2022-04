Koszykarze Sokoła Żary zagrali ostatni mecz w tym sezonie w 3.lidze. Przed nimi zasłużony odpoczynek

-Ostatni mecz sezonu przyniósł dużo radości z gry dla samych zawodników i myślę, że tyle samo emocji dla kibiców, którzy głośnym dopingiem nieśli nas do zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że koszykarze z Ziębic postawią trudne warunki, szczególnie ich podkoszowi, ale nasza szybka gra sprawiła, że walka toczyła się niemal kosz za kosz. Na wyróżnienie zasługuje świetna postawa Pawła Pawlikowskiego i Huberta Kondyckiego, którzy byli niesamowicie skuteczni w tym meczu, ale uznanie należy się również pozostałym zawodnikom, bo każdy kto pojawiał się na parkiecie przyczynił się do naszego końcowego sukcesu. To co nie udało się tydzień temu w Kłodzku, czyli przechylić szalę zwycięstwa w końcówce meczu na swoją stronę, to zrobiliśmy to wczoraj w Żarach-podsumował ostatni występ w lidze trener Krzysztof Kamiński.