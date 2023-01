Koszykarze Sokoła zgotowali kibicom prawdziwy horror, na szczęście z happy endem

Mecz od początku nie ułożył się po myśli gospodarzy. Goście, którzy do Żar przyjechali w siedmiu, systematycznie zdobywali przewagę, która po pierwszej połowie wynosiła już 13 punktów. Może nie do końca była to ich zasługa ponieważ zaranie niemiłosiernie pudłowali.

Druga część to niesamowita, szalona pogoń podopiecznych Radosława Magierskiego, która skończyła się szczęśliwym finałem. Na 4 sekundy przed zakończeniem spotkania do kosza trafił Paweł Pawlikowski i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie, którego nie oddali do końca wygrywając z Gimbasket Wrocław 67 : 66(14:20, 6:13, 20:17, 27:16).

-Wygrywamy bardzo ważny mecz, z przeciwnikiem bezpośrednio przed nami w tabeli. Gimbasket doznał dopiero 4 porażki w tym sezonie, więc jak widać jest to mocna drużyna. Jak to mamy w zwyczaju przespaliśmy pierwszą połowę rzucając tylko 20 pkt przez 20 minut. Jednym słowem-dramat, bo jeżeli chodzi o skuteczność u siebie, nigdy nie było gorzej-podsumował Radosław Magierski, trener Sokoła. -Połowę kończymy z 14 pkt stratą i w szatni po rozmowie wyszliśmy zmotywowani i gotowi do odwrócenia losów meczu. Pierwsze 3 minuty były słabe, ale później już z minuty na minutę się rozkręcamy i po 3kwarcie zeszliśmy na minus 10. Ostatnią odsłonę zagraliśmy bardzo dobrze narzucając swoją koszykówkę i na 4 sekundy przed końcem wychodzimy na prowadzenie 1 pkt, którego już nie oddajemy. Cieszy znowu postawa w drugiej połowie meczu, natomiast martwi nas ta 1 połowa, bo w tym sezonie jest to nasza największa zmora. Na pochwałę zasługuje cała drużyna za walkę do końca oraz indywidualnie Adam Forysiuk, bo ciągnął drużynę w ważnych momentach i rzucił 15pkt-dodał szkoleniowiec z Żar.

Najwięcej punktów dla Sokoła rzucili Adam Forysiuk(15), Paweł Pawlikowski i Krzysztof Kamiński po 12.