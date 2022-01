Kraina Wygasłych Wulkanów. Zamek Grodziec, Kalwaria na górze Górzec i Wilkołak leżą niedaleko Żar. Warto udać się się tam na wycieczkę

CZYTAJ TEŻ:

Wilcza Góra

Najbardziej rozpoznawalnym jest Wilkołak, nazywany także Wilczą Górą. Jego kształt jest bardzo charakterystyczny i widać go z daleka. Zlokalizowany jest on w pobliżu Złotoryi w okolicach miejscowości Wilków.

Wygasły wulkan Górzec.

Zamek Grodziec

Ze względu na swoje specyficzne ukształtowanie wygasłe wulkany często były brane pod uwagę jako strategiczne miejsce obronne. Doskonała widoczność, trudny i stromy dostęp do szczytu sprawiły, że około XII wieku powstał drewniano – ziemny gród, który następnie został przebudowany na murowany za sprawą Henryka Brodatego. Jak w historii większości zamków na Dolnym Śląsku, sielankowe prosperowanie zakłócił czas wojen husyckich. Zamek Grodziec też padł jej ofiarą i dopiero w latach 1470 zaczęto go rekonstruować. Przez kolejny setki lat zamek był rozbudowywany i dwukrotnie niszczony. Za ostatnią historyczną dewastację zamku odpowiadają Rosjanie, którzy w roku 1945 spalili go i dopiero w latach 60 podjęto pracę nad jego naprawą.

Kraina Wygasłych Wulkanów i Zamek Grodziec Małgorzata Fudali Hakman

Aktualnie Zamek Grodziec to przepiękna budowla w pełni przystosowana do ruchu turystycznego oraz licznych imprez tematycznych odbywających się na ich terenie. Do dyspozycji zwiedzających jest duży dziedziniec, obwarowania zamkowe, wieża widokowa z zapierającymi dech w piersiach widokami oraz sama rezydencja z przepięknymi rycerskimi komnatami. Po odwiedzinach Grodźca znalazł się on na szczycie naszej osobistej listy ulubionych zamków na Dolnym Śląsku. Dlaczego? Ponieważ jako jeden z nielicznych ma charakter zamku prawdziwie rycerskiego oraz zapewnia przepiękne widoki zarówno z obwarowań, jak i wieży widokowej.