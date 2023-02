Krajowa Mapa Zagrożeń w Żarach. Mieszkańcy aktywnie zaznaczają miejsca, w których jest niebezpiecznie

To narzędzie, które jest pomocne w pracy policji, która na bieżąco dostaje informacje o tym, gdzie może występować zagrożenie. Tu nie chodzi tylko o miejsca, gdzie np. dochodzi do kradzieży, ale także takie, w których m.in. jest spożywany alkohol, gdzie kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. W Żarach zaznaczono kilkadziesiąt takich miejsc. Ponad połowa dotyczy nadmiernęj prędkości na drodze z Żar do Olbrachtowa.