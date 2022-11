Krajowy Salon Fotografii Artystycznej. Zostało kilka dni na wysłanie porac konkursowych. Do zgarnięcia fajne nagrody

Jak co roku Żarski dom Kultury zaprasza do udziału w Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej. To już 32. edycja tego konkursu. Organizatorzy czeakją na prace do 14 listopada. Zdobywca grand prix zgarnie 2 tys. zł. Zobaczcie, jakie są zasady udziału w tej niezwykłej akcji.