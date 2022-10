Krew, dużo bramek, kontuzja bramkarza i napastnik między słupkami. Tak się gra w żarskiej B klasie!

Lepsze wejście w spotkanie zaliczyli gospodarze, którzy od początku groźnie atakowali, czego efektem była bramka w 24. minucie strzelona przez Damiana Jóźwiaka. Goście ograniczyli się jedynie do kilku strzałów, największe zagrożenie stwarzając po rzutach różnych. Prowadzenie po pierwszej połowie mogło być wyższe, jednak Zieloni nie wykorzystali kilku dogodnych sytuacji i na przerwę schodzili z wynikiem 1-0.

Fragmenty meczu

Druga połowa rozpoczęła się od ataków gości, którzy za wszelką cenę chcieli wyrównać. Udała im się ta sztuka w 52. Minucie, gdy po dalekim wyrzucie z autu i zamieszaniu w polu karnym, Adam Kubiak skierował piłkę do siatki. Nysa po wyrównującej bramce nabrała wiary w końcowy sukces i niespełna 10 minut później, po dobrze założonym pressingu i błędzie w rozegraniu obrony Zielonych zdołała wyjść na prowadzenie, bo w 61. Minucie bramkę zdobył Adam Wójcik. Zawodnicy z Drożkowa szybko odpowiedzieli kolejnym uderzeniem z dystansu i 5 minut później doprowadzili do wyrównania, a zrobił to Jakub Kucharski.