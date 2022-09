Ksiądz Krzysztof Burzyński odchodzi z kościoła rektoralnego w Żarach. Tłumy parafian żegnały go podczas jednej z ostatnich mszy

Zawsze gotowy do pomocy

- Układałem już w głowie argumenty, żeby przekonać biskupa, by Krzysiek z nami został - mówił dziekan ks. Tadeusz Masłowski. - Ale to jest jednak awans, nie można blokować dalszej drogi kapłańskiej - dodał proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego podkreślając, że na księdza Burzyńskiego zawsze można było liczyć, wystarczył jeden telefon i zawsze był gotowy do pomocy.

- Bogu dziękuję, że was spotkałem na drodze życia, będę się za was modlił i o was pamiętał - mówił ksiądz Krzysztof do parafian. - Jak to mówił Jan Paweł II aż żal odjeżdżać.