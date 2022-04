Kto z was pamięta taki śmigus-dyngus? Woda lała się litrami!. Zobacz archiwalne zdjęcia! Małgorzata Fudali Hakman

Również tak obchodziliście lany poniedziałek? Pamiętacie jeszcze te czasy, jak beztrosko biegało się z wiadrem? Zobacz te wyjątkowe zdjęcia >>> Archiwum Polska Press Zobacz galerię (14 zdjęć)

Tradycja zanika. Obecnie śmigus-dyngus to coraz częściej jedynie symbol. Zwłaszcza teraz, kiedy w obliczu pandemii musimy zostać w domach, najbardziej to odczuwamy. Ale kiedyś, to było coś...