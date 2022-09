Kunice Żarskie. Zobaczcie jak miejscowość wyglądała przed wojną, a jak teraz?

Krótko o historii Kunice to tak zwana okolnica, w której zagrody są ustawione w krąg wokół środkowego placu -majdanu. Pierwsza wzmianka dotycząca Kunic pochodzi z 1346 roku i jest w niej mowa o kościele parafialnym. W tym czasie Kunice były wsią parafialną, podległą żarskiemu duchownemu Mikołajowi Stewitz. Prawdopodobnie około 1463 roku Kunice stały się własnością klasztoru augustianów z pobliskiego Żagania. Żagańscy bracia od świętego Augustyna włodarzami Kunic byli aż do 1810 roku.

Rozwój przemysłu

Rozwój Kunic na przestrzeni dziejów wyglądał różnie. Były w historii miejscowości wzloty i upadki, ale największy rozwój przypada oczywiście na czas uprzemysłowienia. To wtedy w okolicy powstały zakłady, które przetrwały do dzisiaj. Największe z nich to oczywiście huty szkła i kopalnie węgla brunatnego. W przedwojennych Kunicach i bezpośredniej okolicy funkcjonowało ich aż 9: Augustus, Eichberg, Glückstern, Marie, Martin, Rudolph, Olga, Quos i Wienand.

Obecnie pokłady węgla brunatnego i iłów ceramicznych nie są eksploatowane.