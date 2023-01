Kurki naprawdę rosną w lasach niedaleko Żar. Mamy kolejne potwierdzenie, że warto wybrać się na grzybobranie w styczniu

Kurki w styczniu to podobno cud natury, ale jak widać, cuda się zdarzają. W poniedziałek pisaliśmy o kurkach znalezionych w pobliżu kościoła w Kunicach. Ich zdjęcie opublikował Bogdan Klockowski, który od lat prowadzi skup runa leśnego.

Kurki pojawiły się w lesie blisko Żar. O tej porze roku to cud natury

Dziwna zima

- To jest naprawdę cud natury, w styczniu rosną kurki, kwitną stokrotki, jest ciepło. Dziwna zima - przyznaje pan Bogdan, który zapewnia, że grzybów może być więcej, muszą tylko urosnąć. - W pobliżu cmentarza w Kunicach zawsze było dużo kurek - mówi. - Ale nigdy o tej porze roku, a jak one pachną. Kiedyś ktoś do skupu przyniósł 22 grudnia, w styczniu jeszcze nie było takiej sytuacji - dodaje. Jak podkreśla, grzyby przyniósł mu znajomy, a wkrótce powinno być ich w lesie jeszcze więcej. I tak się stało.